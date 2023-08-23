Senaryosunu Paul Haggis'in kaleme aldığı Quantum Of Solace filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

QUANTUM OF SOLACE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İşle özel hayatta yaşanan bir ihaneti birbirine karıştırmamak pek de kolay olmasa gerek... Vesper, 007'nin sevdiği kadındır ve onun tarafından aldatılmıştır. Ancak elinde bir son görev vardır ve bu görevi yerine getirirken meseleleri kişisel boyuta taşımadan profesyonelce hareket etmek zorundadır. Gerçeğin peşinde sorgulamadayken Bond, Mr White'ı sorguya çeker ve Vesper'a şantaj yapanı bulmak ister. Ancak altında karmaşık bir şebeke işi yatmaktadır ve cevaplar sandığı kadar kolay ortaya çıkmayacaktır.