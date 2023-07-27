Ya Çok Seversen 4. bölüm izle | Kanal D Ya Çok Seversen yeni bölüm full izle | Ya Çok Seversen izle

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi Ya Çok Seversen, 4. bölümüyle 27 Temmuz Perşembe günü seyircilerin karşısına çıkacak. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor. Dizinin fragmanı büyük ilgi toplarken, Ya Çok Seversen 4. bölüm izle, Ya Çok Seversen 4. bölüm hd izle, Ya Çok Seversen özet izle gibi aramalar yapılıyor. İşte Ya Çok Seversen 4. bölümü konusu....

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 27 Temmuz Perşembe günü yeni ve 4. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'nın bu haftaki bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 4. yeni bölümü...

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YA ÇOK SEVERSEN 4. BÖLÜM KONUSU

Leyla ve Ateş yakınlaşmalarının ardından bir yanlış anlaşılmanın içine düşer. Bu sırada Leyla ve ekip için tehlike çanları çalmaktadır. Kimliklerini açık edecekleri bir zarf evde dolaşmaktadır.

Leyla yanlış anlaşılmanın büyümesi sonucu Ateş'e karşı intikam duygusu besler. Bunun için Arcalı kardeşlerle katıldığı etkinlikte bir oyun oynar. İkisi de gerçeğin bildikleri gibi olmadığını fark edince işin rengi değişir, araları düzelir.

Ateş, çocuklarla olan ilişkisinden bunalır ve bir karar alır. Bu kararı öğrenen Leyla, Ateş ile ilgili geri dönülmez bir yola girer.

Şirketteki köstebek büyük bir krize sebep olur. Leyla bu krizin çözümünde anahtar bir rol oynar.

Yakup ise tüm ekipten gizli olarak kirli bir plan peşindedir. Bu sırada ekip onları yolun sonuna götürecek tehlikenin geldiğinden habersizdir. Leyla kim olduğunun açığa çıkması tehlikesine hiç bu kadar yakın olmamıştır.

👉YA ÇOK SEVERSEN 4. BÖLÜM İZLE

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