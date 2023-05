Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 8 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelen 17. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER DİZİSİ 17. BÖLÜM KONUSU

Gamze sonunda Erdal'a ayrılmak istediğini söyler. Bu ani gelişme Erdal'ın, Süreyya'nın Ömer ve Gamze'yle ilgili iddialarını bir kez daha düşünmesine neden olur. Gamze'nin Erdal'dan ayrıldığını öğrenen Süreyya, şüphelerinin doğru olduğunu görünce çılgına döner ve Ömer'den intikam almak için gözünü karartır.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kocasının yarattığı sorunlarla mücadele ederken, bir yandan da Ömer'e yardımcı olmaya çalışan Nisa, hiç beklemediği bir yerde Zerrin'le karşılaşınca büyük bir şok yaşar. Hakan'a boşanmak istediğini söyleyen Nisa, kocasının şantajlarına devam etmesiyle çaresiz kalır.

Ömer'le ilgili üst üste hayal kırıklıkları yaşayan Reşat, Süreyya'nın iddialarının yalan olduğunu öğrenince derin bir oh çeker. Bu gelişme oğluyla arasındaki buzları biraz olsun eritse de Süreyya'nın suçlamayı sürdürmesi onların önündeki en büyük sınavdır. Ömer ve Gamze her şeye rağmen bir arada güçlü kalmaya çabalarken her ikisi de evlerine gelen davetsiz misafirlerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN