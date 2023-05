Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 1 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek 15. bölümünde neler yaşanacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER DİZİSİ 15. BÖLÜM KONUSU

Her şeyi göze alarak gizlice evlenen Gamze ve Ömer, mutluluklarını yaşayamadan gelen telefonlar sonucu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Reşat'ın fenalaştığını öğrenen Ömer hemen babasına koşar. Cemaati önünde küçük düşen Reşat ve Ömer arasında yaşanan tartışma Ömer'in evden ayrılmasıyla son bulur. Hakan'ın iş yerine gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Nisa, evdenkovulan Ömer'i evine alır. Her şeye rağmen babasıyla ilişkisini düzelten Nisa, Reşat'ın bu durumu öğrenmesiyle büyük bir sınav vermek zorunda kalacaktır. Büyük bir aşk ve umutla Ömer'le evlenmeyi kabul eden Gamze, Ömer'in başına gelenler yüzünden ümitsizliğe kapılmaya başlar. İki aşık gizlice bir araya geldiklerinde, tüm zorluklara göğüs germelerini sağlayan gücü yine aşklarında bulurlar. Her şeye rağmen bu gizli evliliğe devam etme kararı veren Ömer ve Gamze'yi bu sefer kötü bir sürpriz beklemektedir.

