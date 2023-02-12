📺 TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM VAR MI? - TRT 1 Teşkilat 65. bölüm yayınlanacak mı?
TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 12 Şubat Pazar akşamı 65. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyordu. Dizinin 65. bölüm detaylarını merak edenler, "Teşkilat 65. bölüm full canlı izle", "Teşkilat 65. bölüm tek parça izle" ve "Teşkilat 65 yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Teşkilat 65. yeni bölüm konusu ve izleme linki...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2023- 10:20
TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 65. bölümüyle ekranlara gelecek mi? Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizinin 12 Şubat Pazar günü yayınlanacak 65. bölümünde neler yaşanacak merak ediliyordu. İşte Teşkilat 65. bölüm bilgileri...
TEŞKİLAT 65 BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
Teşkilat dizisi ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından TRT1'de yapılacak özel canlı yayın sebebiyle 12 Şubat Pazar günü yayınlanmayacak.