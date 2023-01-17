TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi, 11. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşuyor. Merakla beklenen 11. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 17 Ocak Salı günü yayınlanan yeni bölüm için Yürek Çıkmazı 11. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Yürek Çıkmazı 11. bölümü izle...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. Yürek Çıkmazı'nın 17 Ocak Salı günü ekranlara gelen 11. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yürek Çıkmazı son bölüm bilgileri...

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YÜREK ÇIKMAZI 11. BÖLÜM KONUSU

Ali Fuat'ın hayatını kurtaran Halil, yaralanarak hastaneye kaldırılır. Başucunda biri Halil'in sevdiği diğeri de Halil'i seven olmak üzere iki kadın vardır.

Zeynep bu acı olay sayesinde gerçek duygularıyla yüzleşir ve Halil'le ilişkisi hakkında tekrar düşünmeye başlar.

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Halil'in yaralanma haberiyle birlikte Birsen'in evine ateş düşer. Polis tarafından Halil'in vurulduğunu öğrenen Yılmaz'ın ise kılı kıpırdamaz. Diğer taraftan Ali Fuat, tanımadığı biri için hayatını hiçe sayan Halil'i koşulsuz oğlu olarak kabul eder.

Hastanede Halil'in iyi haberi beklenirken Birsen'in evine Kıvanç tarafından bir paket gönderilir. İçinde cinayetin tek delili olan yemeni vardır.

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Kıvanç bu sorumluluğu alamayacağını, Feride'ye ne yapacaklarına ailece karar vermelerini ister. Böylece Halil'in evinde bir mahkeme kurulur.

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Son anda gelen şahit bütün ezberleri bozup, planları alt üst eder.

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl,

Alp Navruz,

İrem Helvacıoğlu,

Cemal Toktaş,

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan,

Timur Ölkebaş,

Mesut Akusta,

Eylül Ersöz,

Bihter Dinçel,

Erhan Alpay,

Güler Ökten,

Alp Akar,

Aydan Şener,

Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

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