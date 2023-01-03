TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi, 9. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşuyor. Merakla beklenen 9. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 3 Ocak Salı günü yayınlanan yeni bölüm için Yürek Çıkmazı 9. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Yürek Çıkmazı 9. bölümü izle...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. Yürek Çıkmazı'nın 3 Ocak Salı günü ekranlara gelen 9. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yürek Çıkmazı son bölüm bilgileri...

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YÜREK ÇIKMAZI 9. BÖLÜM KONUSU

Halil'in Funda ile görüntülerini izleyen Zeynep, büyük bir hayal kırıklığı yaşar ve Halil'den uzak durma kararı alır. Bunun için de Cennet'in davasına Caner'i dahil eder. Ancak bu hamlesi Halil'i durdurmadığı gibi aralarındaki etkileşimi daha da arttırır.

Başından beri kızının Halil ile görüşmesine karşı olan Armağan için bu kabul edilemez bir arkadaşlıktır. Zeynep'e bunu söylemek için bürosuna geldiğinde, hiç beklemediği bir kişiyle; Ali Fuat ile tanışır.

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Feride'nin hamile olduğunu öğrenen Kıvanç ise, evliliğiyle ilgili bir karar vermesi gerektiğini düşünürken o kararı Feride verir ve boşanma protokolünü imzalar. Öte yandan Yılmaz'ın meşru müdafaa ile serbest kaldığını, evde bulunan kanın babasına ait çıkabileceğini öğrenen Halil deliye döner.

Davanın devam edebilmesi ve mezarın açtırılabilmesi için yeni bir delile ihtiyaç vardır. Bu delil Halil'e hiç beklemediği bir kişiden, beklemediği bir anda gelir. Bu ipucu birilerinin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl,

Alp Navruz,

İrem Helvacıoğlu,

Cemal Toktaş,

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan,

Timur Ölkebaş,

Mesut Akusta,

Eylül Ersöz,

Bihter Dinçel,

Erhan Alpay,

Güler Ökten,

Alp Akar,

Aydan Şener,

Dilara Aksüyek.

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