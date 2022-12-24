MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 24 Kasım MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. MasterChef'te ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunlarının oynandığı yeni bölümde 4. eleme adayı da belli oldu. Peki MasterChef'te ödül oyununun galibi kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 24 Aralık 2022 MasterChef'te yaşananlar...

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 24 Aralık Cumartesi günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Yarışmacıların annelerinin katıldığı bu bölümde ilk olarak ödül oyunu oynandı. Ardından potaya giden 4. adayı belirlemek için dokunulmazlık oynandı.

MASTERCHEF'TE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te, haftanın 4. eleme adayı yapılan oyunun ardından Görkem oldu. Daha önce eleme adayı olan isimler Metin, Burak Kaya ile Tolga Şener'di.

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

Yarışmaya Ankara'dan katılan Görkem, 28 yaşında. Şerafettin Görkem Ünal, aşçılık yapmaktadır. Ankara'da bulunan bir pizza restoranında şeflik yapmaktadır.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer şefler, ödül oyununda yarışmacılardan anne yemekleri yapmalarını istedi. Yarışmacılar anneleri ile takım oldu ve en iyi tabağa imza atarak ödül oyununu kazanan takım Ayaz ve Atike Hanım oldu.