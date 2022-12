TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi yeni bölümüyle 15 Aralık Perşembe günü ekranlara geldi. Balkan Ninnisi 22. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 22. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Dükkanın battığını öğrenen Süleyman'ın sevinci kursağında kalır. Arif, Ertan ve Zafer'e çok kızar. İstanbul'dan kızını alıp gelen Nina ve Süleyman, Sofia'yı aileye alışması için konağa götürür. Ne var ki Sofia, onları ailesi olarak görmez ve bir an önce orayı terketmek ister. Dükkanı batırdıkları için işin içinden çıkamayan Arif, Ertan ve Zafer ise çareyi dükkanı satmakta bulurlar. Ancak dükkanı yüksek bir fiyata satmak isterken mafyayla karşı karşıya kalırlar. Onlar paralarının peşine düşerken, mafya Şefo'yu rehin alır. Bu durumu Süleyman'dan her ne kadar sakladıklarını düşünseler de Sofia her şeyi anlatacaktır.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 22. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 22. BÖLÜM İZLE