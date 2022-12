Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanan Çöp Adam dizisi, 2. yeni bölümüyle ekrana geliyor. Konusuyla olduğu kadar Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başarılı persormansıyla da izleyicilerin beğenisini kazanan Çöp Adam dizisinin 7 Aralık Çarşamba günü ekrana gelecek 2. ve yeni bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 2. BÖLÜM KONUSU

Peri'nin hikayesini öğrenmek için kollarını sıvayan Tamer, hiç hesaba katmadığı gerçeklerle karşılaşınca içine sürüklendiği oyun daha da tehlikeli bir hal alır.

En güvendiklerinden aldığı darbeyle yaşamla bağı bıçak gibi kesilmişken kendini bir anda Tamer'in gizli dünyasında bulan Peri ise neye uğradığını şaşırmış durumdadır.

Vicdanının sesini susturmak için tüm ailesini bir araya toplayan Tamer'i geçmişin gölgeleri bir türlü rahat bırakmaz.

Hem Meryem'in hem Tamer'in anne ve babalarını gördükleri her an, kapandığını sandıkları yaraları daha da derinden kanamaktadır.

Bülent ve Aysel ise Tamer'in sunduğu imkanların keyfini sürmektedirler.

Herkesi idare etmeye çalışan ve Tamer'in davranışlarındaki tuhaflığı tedirginlikle izleyen Berrin, şimdiden yorgun düşmüştür.

Tamer anlık kararının büyük sorunlara neden olacağının bilincinde ama girdiği yoldan dönüş olmadığının da farkındadır.

Büyük kaybının acısını yaşayamadan kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulan Peri, öfkesinden aldığı güçle Tamer'e kolay kolay boyun eğmeyeceğini ilk fırsatta gösterir.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI