Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE

Yalnız Kurt 27. yeni bölümde izleyenleri yine Atv ekranlarına kilitleyecek. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 27. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

YALNIZ KURT 27. BÖLÜM KONUSU NE?

Haruncan Türk-Yunan savaşını başlatmak için planladığı operasyonda sona gelir. Halit Yıldırım da Haruncan'ın peşine düşen Altay'ı durdurmak için Meryem'i kaçırmıştır. Altay, geri dönüp Meryem'i kurtarmak ve savaşa engel olmak için yola devam etmek arasında bir ayrımda kalır. Meryem ise tüm cesaretiyle Altay'ın Haruncan'a engel olmasını istemektedir.

Meryem'i kaçıran Halit'in planı ise sadece Altay'a engel olmak değildir. Daha büyük hedefleri vardır. Bunun için Yücel'den Dahhak ile bir görüşme ayarlamasını talep eder.

Doğan, elinden her şeyini alan Gani'den hesap sormak istemektedir. Bunun için Gani'nin işlerini yürüten en has adamını kaçırır. Adama karşılık elinden alınanları geri istemektedir. Ama bu pek de kolay olmaz. Gani de Doğan'ın bu hamlesini karşılıksız bırakmayacaktır.

Barış ve Altay'dan haber bekleyen Ferdi, Müstakim, Minnet ve Bayram'ın ise sürpriz bir misafiri vardır.

Altay, Meryem'i dinleyip füzelerin peşinden mi gidecek, yoksa Meryem'i kurtarmak için geri mi dönecek? Haruncan elinde kalan son teröristle Sakız Adası'nı vurabilecek mi? Halit Yıldırım Dahhak ile ne görüşecek? Gani'nin Doğan'a cevabı ne olacak? Yıldırım Timi'nin sürpriz misafiri kim?

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)