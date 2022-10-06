Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. BÖLÜM İZLE - Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle - Gelsin Hayat Bildiği Gibi TEK PARÇA FULL İZLE

Show TV'nin her perşembe akşamı seyircileri ekran başına kilitleyen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in içinde bulunduğu karmaşık durumları öğrenmek isteyen izleyiciler için 12. bölümün detaylarına haberimizde yer verdik. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. yeni bölümüne dair detaylar...

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, bu akşam da saat 20.00'de, 12. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen on ikinci bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 12. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 12. BÖLÜM ÖZETİ

Sadi ve Songül, Serdar'ın yanına gitmek için çıktıkları yolda hiç tahmin etmedikleri biriyle tanışırlar.

Semih, Sadi ve Songül'e yaptığı teklifle fark etmeden onları bir tehlikeye daha atacaktır.

Esra'nın Ozan'ın kim olduğunu öğrenmesi, Sanem ve Ozan'ı ne yapacakları bilmedikleri bir duruma düşürür.

Zülfikar Melek sayesinde kardeşiyle beklediği yüzleşmeyi yaşar.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 12. BÖLÜM İZLE

Sanem'in haline üzülen Aylin, annesiyle konuşmak isterken duyduklarına daha fazla dayanamaz ve evi terk eder.

Gizem köşkteki yeni yaşantısına alışmaya çalışırken Aslı'nın ortadan kaybolması Türkan ve Gizem'in yüreğini ağzına getirir.

Aradığı hiçbir yerde Aslı'yı bulamayan Gizem'in umutları tükenmişken, Aslı elinden tutan biriyle köşkün kapısından girer.

Mert'in tesadüf eseri bulduğu Derya'nın defteri ilk kez onu bu kadar gerçeğe yaklaştırır.

Derya'nın yıllardır sakladığı sır sonunda ortaya çıkacak mıdır?

Songül'ün ödül töreninde tanıştığı babasının öğrencisi Serdar trafik şubeye bir ziyarette bulunur.

Bu ziyaretin amacı Songül'ü ne kadar mutlu etse de Sadi'yi de bir o kadar mutsuz eder.

Gecenin ıssızlığında kendini bekleyen arabaya binen isimse yeni başlayacak maceraların habercisidir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 12. BÖLÜM İZLE