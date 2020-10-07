07 Ekim 2020, Çarşamba

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 7 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 Giriş Tarihi: 07.10.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 7 Ekim tarihinde yapılan 116 bin 608 corona virüsü testinden 1.581'i pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, 1.355 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,''nu açıkladı. Tabloya göre 7 Ekim tarihinde yapılan 116 bin 608 corona virüsü testinden 1.581'i pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, 1.355 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 11 milyon 160 bin 946, toplam hasta sayısı 329 bin 138, toplam vefat sayısı 8 bin 609, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.2, ağır hasta sayısı 1.411 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 288 bin 954 olarak yer aldı.

"AĞIR HASTA SAYISININ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ BAŞLADI"

, hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım." ifadelerini kullandı.

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