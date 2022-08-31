MasterChef'te 31 Ağustos'ta neler yaşandı? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te eleme adayları için kıyasıya bir yarış oldu. MasterChef'te 31 Ağustos'ta yayınlanan bölümünde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Oyun sonrası kaybeden takımda dokunulmazlık için oyun gerçekleştirildi ve eleme adayları belli oldu. İşte MasterChef Türkiye 31 Ağustos bölümünde yaşananlar...

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasında bu akşam dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım haftanın ikinci takım oyununu kaybetti. Bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim Kıvanç oldu. Kıvanç aynı zamanda takımın kaptanlığını yapıyor.

31 AĞUSTOS 2022 MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Kıvanç eleme adayı olarak Fatma Nur'un adını söyledi. Takım oylaması sonrası bir eleme adayı daha belli oldu. Diğer isim Ayaz olarak açıklandı. Dün akşam Onur eleme adayı olmuştu. İkinci eleme adayı ise Burak oldu.