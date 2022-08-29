Komşum Bir Ajan (Keeping up with the Joneses) filmi konusu nedir? | Cehennem (Inferno) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Greg Mottola'nın yönetmenliğini üstlendiği Komşum Bir Ajan, sinemaseverlerden tam not almasının ardından televizyon ekranlarına geldi. Peki Komşum Bir Ajan (Keeping up with the Joneses) filmi konusu nedir? | Cehennem (Inferno) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? İşte film hakkında tüm merak edilenler...

Michael LeSieur'un yazdığı ve Greg Mottola'nın yönettiği ABD aksiyon komedi türündeki Komşum Bir Ajan filmi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Açılış haftasında 5.461.475 dolar ve 40 milyon dolarlık bir bütçeye karşı dünya çapında 29.9 milyon dolar hasılat elde eden film hakkında arama motorlarında araştırılan soruların cevabını haberimizde derledik.

KOMŞUM BİR AJAN (KEEPING UP WITH THE JONESES) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Casusluk komedisi türü filmde bir banliyö çifti görünüşte mükemmel bir çift olan yeni komşularının hükümet casusu olduğunu öğrendiklerinde uluslararası casusluk komplosunun ortasında kalakalırlar.

KOMŞUM BİR AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jeff Gaffney olarak Zach Galifianakis

Jon Hamm Tim Jones olarak

Isla Fisher Karen Gaffney olarak

Natalie Jones olarak Gal Gadot

Matt Walsh Dan Craverston olarak

Maribeth Monroe , Meg Craverston olarak

Patton Oswalt Bruce Springstine / Akrep olarak

Kevin Dunn Carl Pronger olarak

Jona Xiao Stacey Chung olarak

Bobby Lee , Ricky Lu olarak

KOMŞUM BİR AJAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015'te Amerika Birleşik Devletleri'nde çekimine başlanan Komşum Bir Ajan filmi, 21 Ekim 2016'da piyasaya sürüldü.