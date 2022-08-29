Komşum Bir Ajan (Keeping up with the Joneses) filmi konusu nedir? | Cehennem (Inferno) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Michael LeSieur'un yazdığı ve Greg Mottola'nın yönettiği ABD aksiyon komedi türündeki Komşum Bir Ajan filmi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Açılış haftasında 5.461.475 dolar ve 40 milyon dolarlık bir bütçeye karşı dünya çapında 29.9 milyon dolar hasılat elde eden film hakkında arama motorlarında araştırılan soruların cevabını haberimizde derledik.
KOMŞUM BİR AJAN (KEEPING UP WITH THE JONESES) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Casusluk komedisi türü filmde bir banliyö çifti görünüşte mükemmel bir çift olan yeni komşularının hükümet casusu olduğunu öğrendiklerinde uluslararası casusluk komplosunun ortasında kalakalırlar.
KOMŞUM BİR AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Jeff Gaffney olarak Zach Galifianakis
- Jon Hamm Tim Jones olarak
- Isla Fisher Karen Gaffney olarak
- Natalie Jones olarak Gal Gadot
- Matt Walsh Dan Craverston olarak
- Maribeth Monroe , Meg Craverston olarak
- Patton Oswalt Bruce Springstine / Akrep olarak
- Kevin Dunn Carl Pronger olarak
- Jona Xiao Stacey Chung olarak
- Bobby Lee , Ricky Lu olarak
KOMŞUM BİR AJAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
2015'te Amerika Birleşik Devletleri'nde çekimine başlanan Komşum Bir Ajan filmi, 21 Ekim 2016'da piyasaya sürüldü.