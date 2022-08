House of the Dragon ne zaman başlıyor, nerede yayınlanacak? | House of the Dragon konusu, 1. Bölüm fragmanı izle

Diziseverlerin heyecanla beklediği House of the Dragon için geri sayım başladı. İlk sezonunda 10 bölümün yer aldığı bilinen ve 'Game of Thrones'tan daha karanlık' diye anılan dizinin başrollerine Matt Smith ve Milly Alcock hayat veriyor. İşte arama motorlarında sıkça bakılan Peki House of the Dragon ne zaman başlıyor, nerede yayınlanacak? House of the Dragon konusu ve 1. Bölüm fragmanı…

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Game of Thrones'un yan dizisi House of the Dragon için beklenen an geldi. İlk bölümüyle bu hafta ekranlara gelecek olan dizi, 21 Ağustos 2022 gecesinde ekranlara gelecek.

HOUSE OF THE DRAGON NEREDE YAYINLANACAK?

İlk sezonu 10 bölüm çekilen dizi, 21 Ağustos'tan itibaren HBO Max ekranlarından izlenebilecek.

HOUSE OF THE DRAGON KONUSU NE?

House of the Dragon dizisi, Game of Thrones serisinden 300 yıl önce yaşananları konu alıyor ve Targaryen iç savaşını (Ejderhaların Dansı) anlatıyor.

Serinin yazarı George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanacak.

Targaryanler'in Demir Taht'ı korumak için verdiği mücadeleler ve kendi aralarında savaşa girmeleriyle başlayan Ejderhaların Dansı kitabında işlenen olaylardan biri Game of Thrones hayranlarının beğenisine sunulacak.