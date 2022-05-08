atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Henüz ekranlarda yeni yayınlanmaya başlayan dizi oldukça sevildi. Merakla beklenen 9. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Adı Sevgi 9. bölüm full izle, Adı Sevgi izle, Adı Sevgi 9. bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Adı Sevgi dizisinin 9. ve son bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Adı Sevgi dizisi, 9. bölümüyle izleycilerle buluştu. Adı Sevgi izleyicileri, dizisinin 8 Mayıs 2022 Pazar günü ekranlara gelen 9. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Adı Sevgi 9. bölüm bilgileri...

👉Adı Sevgi TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 ADI SEVGİ 9. BÖLÜM İZLE

Adı Sevgi 9. BÖLÜM KONUSU

Elif ve Emir, nehrin kenarında karşılaştıkları tabloyla büyük bir acı yaşarlar. Volkan ise, Mehmet'in ölümüyle herkesin onun peşine düşeceğini düşünerek Zeynep'le birlikte Sarpça'dan ayrılmak ister. Ancak gelen haber, planlarında değişiklik olmasına neden olur.

Ekrem, inşaatlarda çıkan sorunla ilgilenmek üzere Azerbaycan'a gidince, yaşanan olayla birlikte halkın Volkan'a karşı büyüyen tepkisini Macide bastırmakta zorlanır. Herkes Volkan'ın da Sarpça'dan ayrıldığını düşünürken, Emir ve Elif morallerini düzeltmek için kızları alışverişe götürür. Emir'in Elif'e verdiği hediye, duygularını açığa çıkarır.

Öte yandan Doğukan'ın aslında Ekrem ve Belkıs'ın oğlu olduğunu öğrenen Emir, ablası Leyla'yla tekrar iletişime geçer. Esma, Doğukan'a karşı ailesinin ön yargısıyla başa çıkmak zorundadır.

👉Adı Sevgi TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 ADI SEVGİ 9. BÖLÜM İZLE

Yapımcı : Koliba Film/Ata Türkoğlu

Yönetmen : Sadullah Celen

Senaryo : Filiz Alpgezmen, Murat Can Tura

Müzik : Kalan Müzik/Engin Arslan

Oyuncular : Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Çağkan Çulha (Levent), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü), Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

👉Adı Sevgi TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 ADI SEVGİ 9. BÖLÜM İZLE

👉Adı Sevgi TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 ADI SEVGİ 9. BÖLÜM İZLE