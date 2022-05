Edebiyat dünyasının kıymetli isimlerinden Tolkien'ın hayatını anlatan Tolkien filminin konusu, oyuncuları, yapım yılı araştırılmaya devam ediyor. Senaryosunu David Gleeson ile Stephen Beresford'un kaleme aldığı, Dome Karukoski'nin yönetmenliğini üstlendiği Tolkien filmine dair detaylar haberimizde...

TOLKIEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Tolkien, Lord of The Rings serisi, The Hobbit, Silmarillion, Hurin'in Çocukları ve daha nice edebiyat dünyasına kazandırdığı önemli eserle tanınan J.R.R. Tolkien'ın hayatını konu ediyor.

Film, İngiliz yazar, şair, filolog ve profesör unvanlı akademisyen JRR Tolkien'ın yetim kaldığı çocukluk döneminden itibaren yaşamının ilerleyen dönemine uzanıyor.

Filmde, Tolkien'in arkadaşlık ve aşkı keşfetme hikayesi anlatılırken diğer yandan da I. Dünya Savaşı Dönemi'nde Tolkien'in yaşadıklarına değiniliyor.

TOLKIEN FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? FİLM NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2019 yılında çekilen filmin oyuncu kadrosu: