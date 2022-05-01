SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 1 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Yeni haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 29 Nisan Cuma yayınlanacak olan bölümde oynanacak. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Yeni haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 29 Nisan Cuma yayınlanacak olan bölümde oynanacak. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 1 Mayıs'da yayınlanan bölümde dokunulmazlık oynunu Gönüllüler takımı kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Evrim ile Barış'ın ardından 3. eleme adayı Ayşe oldu.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Parviz

Seda

Hikmet

Evrim

Nisa