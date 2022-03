ABD'li şarkıcı Britney Spears ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Son dönemlerde yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılıyor? Peki, Britney Spears kimdir? İşte detaylar...

BRITNEY SPEARS KİMDİR?

Tam adı Britney Jean Spears, olan Amerikalı şarkıcı, dansçı ve oyuncu, 2 Aralık 1981 tarihinde dünyaya geldi. Spears, dünya genelinde 100 milyondan fazla kayıt satarak tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından biri olmuştur. Amerikan müzik tarihinde En Çok Satan 8. Kadın, En Çok Satan En Genç Kadın Şarkıcıdır. 2009 yılında Guiness Rekorlar Kitabına 21. yüzyılın En İyi Kadın Şarkıcısı olarak geçmiştir. Forbes dergisinin 2003 yılında belirlediği En Zengin 25 Yaş Altı Ünlüler listesinde birinci sırada, 2006 yılında belirlediği En Zengin Ünlüler listesinde ise 100 milyon dolarlık servetiyle dokuzuncu sırada yer almaktadır. (Eylül 2014 itibarıyla 500 milyon dolar).

İlk önce 1990'ların başlarında "The Mickey Mouse Club" ile tanındı. Beş yıllık bir aradan sonra ilk albümü "...Baby One More Time" ile geri döndü ve pop müzikte bir süre çok genç şarkıcıların hakim olacağı bir dönem başlattı. Ertesi yıl ikinci albümü "Oops!... I Did It Again" ile yine birçok listenin ilk sırasına oturdu. Albüm ilk haftasında 1,3 milyon satarak tüm zamanların bir haftada en çok satan albümü oldu.

2000'li yılların gelişiyle beraber öncelikle Pepsi ile yaptığı reklam anlaşmasıyla, sonra da o dönemki erkek arkadaşı Justin Timberlake ile sürekli gündemde kalan Spears, bu dönemde arka arkaya üçüncü ve dördüncü albümünü çıkardı. Bu albümleri öncekilerine göre içerik olarak daha sanatsal, ancak satış olarak daha düşüktü. 2004'te dansçı Kevin Federline ile evlenen sanatçı bir yıl içinde ilk oğlu Sean Preston'ı, 12 Eylül 2006'da da ikinci oğlu Jayden James'i dünyaya getirdi. 2007'de Kevin Federline'den boşandı ve bunu izleyen dönemde düştüğü bunalımlarla gündeme oldu.

2007 yılında yeni albümü "Blackout" ile tekrar müzik kariyerine dönen Spears, bu albümü ile önemli başarılar yakaladı. 2008 yılında "Circus" albümünü çıkaran Spears, Amerikan albüm listesinde ve birçok diğer uluslararası albüm listesinde zirveye çıktı. 2009 yılında "The Singles Collection" adlı toplama albümünü yayınlayarak 3 teklisiyle Billboard Hot 100 listesine ilk sıradan giriş yaptı.

2011 yılında yayımladığı yeni albümü Femme Fatale Billboard 200 listesine yine ilk sıradan giriş yapmıştır. Dört albümünün dördü birden listelere bir numaradan giriş yapan tek kadın sanatçıdır. Amerika'da en çok bir numara albümü bulunan kadın sanatçılar sıralamasında üçüncü sırada bulunmaktadır. Ayrıca albümün ilk teklisi "Hold It Against Me" Billboard Hot 100 listesine ilk sıradan girmiştir ve Britney, Mariah Carey'den sonra Billboard Hot 100 listesinde iki şarkısı arka arkaya bir numaradan listelere giriş yapan ikinci kadın şarkıcıdır.

Spears, 29 Kasım 2013 yılında yayınladıgı ''Britney Jean'' ile Amerika'da ilk hafta 107.000 sattı. Bu albümle iTunes'ta ''En kısa sürede bir numara olan albüm'' rekorunu kırmış oldu (19 dakika). Albümden yalnızca iki tane tekli çıktı. (Work B**ch-Perfume) Spears'ın bu albümü digerlerine nazaran fazla satış gerçekleştiremedi ve dünya çapında yaklaşık 1.3m satmıştır.

1.63 boyundaki Spears 29 Aralık 2013'te Vegas konserleri olan ''Britney:Piece Of Me'' konserlerine de start verdi. Konserin gerektiginden fazla ilgi görmesi üzerine yeni showlar da eklenmiş oldu. Spears'ın iki yıl sürecek olan Las Vegas konserleri Aralık 2015'te son bulacak.

Bu arada 9.albüm için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ve yeni bir tarzla karşımıza çıkacağını röportajlarında duyurdu.''Pretty Girls'' adını verdiği ''Iggy Azalea'' düeti 5 Mayıs 2015'te yayınlanmıştır.

Spears 26 Ağustos 2016'da 9. stüdyo albümü Glory'i RCA Records etiketiyle piyasaya sürdü. Albüm ilk haftasında 111.000 satış yaptı ve ABD Billboard 200 listesine 3 numaradan giriş yaptı.

#FREE BRITNEY HAREKETİ

Amerikalı şarkıcı Britney Spears'ın 2008'den beri devam eden hukuksal vasiliğinin sona erdirilmesini savunan bir sosyal harekettir. 13 yıldan fazla bir süredir, Britney, vasilik adı altında temel insan haklarından mahrum bırakılıyor. Hareket, Spears'ın kendi iradesi dışında, zorla bir psikiyatri tesisine gönderildiğinin ortaya çıktığı 2019 senesinde Twitter adlı sosyal medyada başladı ve giderek büyüdü. Britney Spears'ın babası James Parnell Spears ile olan vasiliği 12 Kasım 2021'de sonlandırılmıştır.