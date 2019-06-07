Mesut Özil - Amine Gülşe çiftinden görkemli kına gecesi

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe çiftinin kına gecesi sosyal medyaya damga vurdu. Mesut ve Amine çifti salona 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla çıktı. Amine Gülşe kına yakılırken annesiyle duygusal anlar yaşadı. İşte Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin kına gecesinden görüntüler...

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe çiftinin kına gecesi sosyal medyaya damga vurdu.

Mesut ve Amine çifti salona 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla çıktı. Daha sonra çift, 'Ankara'nın Bağları' parçasıyla da çiftetelli oynadı.

Mesut ve Amine Gülşe, 7 Haziran'da İstanbul'da yapılacak düğünle dünya evine girecek. Mesut ve Amine çifti bu anlamlı günü daha da anlamlı hale getirebilmek için çok önemli bir hayır işinde bulunacak.

Çift, Mesut'un da üyesi olduğu BigShoe vakfı aracılığıyla ameliyat ihtiyacı olan tam 1000 çocuğun tüm masraflarını üstlenecek.

Mesut ve Amine çifti daha önceden planlandığı üzere bu gece dünya evine girecek. Düğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlar milletvekilleri yer alacak.

Bugün dünya evine girecek olan Mesut Özil, Türk Kızılay'a bağışta bulunarak Türkiye ve Suriye'deki aşevlerinde 16 bin kişiye yemek verdi.