07 Haziran 2019, Cuma

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Mesut Özil'in kına gecesinde 'Ölürüm Türkiyem' çaldı

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe çiftinin kına gecesi sosyal medyaya damga vurdu. Mesut ve Amine çifti salona 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla çıktı.
07.06.2019

Mesut Özil'in kına gecesinde 'Ölürüm Türkiyem' çaldı Mesut Özil'in kına gecesinde 'Ölürüm Türkiyem' çaldı 07.06.2019
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Ankara'nın Bağları performansı Mesut Özil ve Amine Gülşe'den "Ankara'nın Bağları" performansı 07.06.2019
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