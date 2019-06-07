07 Haziran 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Mesut Özil Amine Gülşe'yi davul zurna eşliğinde evinden aldı
Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, hayatını birleştireceği nişanlısı Amine Gülşe'yi davul zurna eşliğinde evinden aldı. Mesut Özil - Amine Gülşe çifti, bu akşam İstanbul Four Seassons Otel'de dünya evine girecek.
07.06.2019
Arsenal'ın yıldız futbolcusu Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin kına töreni önceki akşam gerçekleşmişti. İkilinin dansları geceye damga vurdu.
Özil ve Gülşe çifti bu akşam İstanbul'da Four Seasons Otel'de yapılacak düğünle dünya evine girecek.
MESUT ÖZİL KIZ EVİNE GİTTİ
Mesut Özil az önce de davul ve zurna eşliğinde yakın arkadaşlarının da meşale yaktığı bir törenle kız evine giderek Amine Gülşe'yi evinden davullu zurnalı bir şekilde çıkardı.
DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE OYNADI
Güzelliğiyle büyüleyen Amine Gülşe'nin davul zurna eşliğinde oynadığı anlar ise kameralara yansıdı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Mesut Özil'in kına gecesinde 'Ölürüm Türkiyem' çaldı
- Abdullah Avcı Beşiktaş'ta başarılı olur mu?
- Fenerbahçe'den flaş Skrtel kararı!
- Almanya'da Ozan Kabak'a büyük onur
- Valbuena'nın yerine Mohamed Elyounoussi
- "Vedat Muriç olsam Galatasaray'a imza atarım"
- Luyindama: En büyük olduğu için Galatasaray'ı seçtim
- Emre dalya demeye hazırlanıyor
- Necip Beşiktaş'a veda hazırlığında
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"