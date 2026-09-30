Tümosan Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı, anlamlı bir dostluk maçında Konya’da karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Tümosan Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı dostluk maçında karşı karşıya geliyorlar. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜMOSAN KONYASPOR-FİLİSTİN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

KONYASPOR-FİLİSTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçı 30 Eylül 2026 Çarşamba günü (Bugün) oynanıyor. Karşılaşmanın başlama saati TSİ 20.00 olarak açıklandı. Mücadele, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanıyor.

KONYASPOR-FİLİSTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Anlamlı karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TÜMOSAN KONYASPOR-FİLİSTİN MAÇI ÜCRETSİZ Mİ?

Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar için girişlerin ücretsiz olacağı açıklanmıştı.

KONYASPOR-FİLİSTİN MAÇI NEDEN OYNANIYOR?

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki mücadele, klasik bir hazırlık karşılaşmasının ötesinde dayanışma ve kardeşlik mesajı taşıyan özel bir organizasyon olarak düzenleniyor. Karşılaşma, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 yılı için İİT Gençlik Başkenti ilan edilen Konya'daki etkinlikler kapsamında gerçekleştiriliyor. "Filistin Günü" programının finalinde sahaya çıkacak iki takım, futbolun farklı toplumları bir araya getiren yönünü ön plana çıkaracak. Karşılaşmanın sloganı ise "Evimiz Sizin Evinizdir" olarak duyuruldu.