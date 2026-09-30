Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, dostluk ve dayanışma mesajlarının ön plana çıkacağı özel karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler “Konyaspor-Filistin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın yayıncısı da belli oldu. İşte Konyaspor-Filistin maçı canlı yayın bilgileri ve TRT Spor ekranı...

Konyaspor-Filistin maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TÜMOSAN Konyaspor-Filistin maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverlerin gündeminde. TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı, Konya'da düzenlenen "Filistin Günü" etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Futbolun birleştirici gücünün ön plana çıkacağı mücadelede iki takım da sahaya dayanışma ve kardeşlik mesajıyla çıkacak. Peki Konyaspor-Filistin maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Konyaspor-Filistin maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın tüm yayın ve maç bilgileri...

KONYASPOR-FİLİSTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçı 30 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Mücadele, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR-FİLİSTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Anlamlı karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Konyaspor-Filistin maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından takip edebilecek.

🇹🇷 🇵🇸 Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, "Evimiz Sizin Evinizdir" sloganıyla dostluk maçı yapacak.



🏟️ MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu

⏰ Bu akşam 20.00

📺 TRT Spor pic.twitter.com/wQ0tdbDgGL — AA SPOR (@aa_spor) September 30, 2026

TÜMOSAN KONYASPOR-FİLİSTİN MAÇI ÜCRETSİZ Mİ?

Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar için girişlerin ücretsiz olacağı açıklandı.

KONYASPOR-FİLİSTİN MAÇI NEDEN OYNANIYOR?

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki mücadele, klasik bir hazırlık karşılaşmasının ötesinde dayanışma ve kardeşlik mesajı taşıyan özel bir organizasyon olarak düzenleniyor. Karşılaşma, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 yılı için İİT Gençlik Başkenti ilan edilen Konya'daki etkinlikler kapsamında gerçekleştiriliyor. "Filistin Günü" programının finalinde sahaya çıkacak iki takım, futbolun farklı toplumları bir araya getiren yönünü ön plana çıkaracak. Karşılaşmanın sloganı ise "Evimiz Sizin Evinizdir" olarak duyuruldu.

KONYASPOR-FİLİSTİN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜMOSAN Konyaspor maç paylaşımı

🇹🇷𝗔𝗬𝗡𝗜 𝗧𝗔𝗥𝗔𝗙𝗧𝗔𝗥𝗜𝗭.🇹🇷

🇵🇸𝗔𝗬𝗡𝗜 𝗧𝗔𝗥𝗔𝗙𝗧𝗔𝗬𝗜𝗭.🇵🇸



ℹ️ Filistin Günü Dostluk Karşılaşması

🤝 Filistin Milli Takımı

🏟️ MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu

🗓️ 30 Eylül Çarşamba 🕘 20.00

🎟️ ÜCRETSİZ pic.twitter.com/df05MMcDXM — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) September 24, 2026