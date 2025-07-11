Tümosan Konyaspor Enis Bardhi ile anlaşmaya vardı

Tümosan Konyaspor Enis Bardhi ile anlaşmaya vardı

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'e veda eden Bodrumspor FK'dan ayrılan Makedon orta saha Enis Bardhi ile anlaşmaya vardı.