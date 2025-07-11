Süper Lig'den tek sezonluk maceranın ardından tekrar 1'inci Lig'e düşen Bodrum Futbol Kulübü'yle sözleşmesi biten Enis Bardhi, Türkiye'den ayrılmadı. Makedon orta saha Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'la 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bodrum FK'ya geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan gelip sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 30 yaşındaki oyuncu, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 maçta 2 gol, 3 asist yapmıştı. Bardhi, 2022'den beri Türkiye'de forma giyiyor.
Tümosan Konyaspor Enis Bardhi ile anlaşmaya vardı
Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'e veda eden Bodrumspor FK'dan ayrılan Makedon orta saha Enis Bardhi ile anlaşmaya vardı.
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Yayın Tarihi: 11.07.2025 - 10:54