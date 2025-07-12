Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Erzurum'da kamp yapılan otelde gerçekleştirilen imza törenine, futbolcunun yanı sıra Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da katıldığı belirtildi.

Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Bodrumspor'da da oynayan Bardhi'nin, Konyaspor'da 10 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.