Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, Yhoan Andzouana'yı 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
İŞTE KONYASPOR'DAN YAPILAN O AÇIKLAMA:
"Konyaspor'umuz, Kongolu milli futbolcu Yhoan Andzouana ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Stadyumumuzda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
Fransız kulübü Monaco alt yapısında yetişen Andzouana, sırasıyla CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve son olarak DAC Dunajska Streda takımlarında forma giydi.
Andzouana, takımımızda 23 numaralı formayı giyecek."