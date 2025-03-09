İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı CANLI (İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 27. haftasında İkas Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor. İstanbul'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Eyüpspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2025- 15:54