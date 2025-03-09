Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 27. haftasında İkas Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor.
İstanbul'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:
İkas Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Umut, Ruben, Yalçın, Emre Akbaba, Tayfur, Emre Mor, Ampem, Thiam
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer
İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.