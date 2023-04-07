Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bruno Paz, Moreno, Çekici, Muhammet, Diouf
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Emrecan, Güray, Fernando, Fredy, Ufuk, Ndao, Larsson, Wright
KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Antalyaspor maçı 7 Nisan Cuma günü saat 20:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.