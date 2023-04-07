Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta müsabakasında Konyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bruno Paz, Moreno, Çekici, Muhammet, Diouf

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Emrecan, Güray, Fernando, Fredy, Ufuk, Ndao, Larsson, Wright

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Antalyaspor maçı 7 Nisan Cuma günü saat 20:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.