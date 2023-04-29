Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. 32. hafta maçında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KONYASPOR - TRABZONSPOR 11'LER:

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Bouchalakis, Marlos Moreno, Michalak, Pozuelo, Diouf.

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Siopis, Doğucan, Bardhi, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

4. RANDEVU

Konyaspor ile Trabzonspor, bu maçla beraber Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 43 maçta Konyaspor 10 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor ise 21 defa rakibini mağlup etti. 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 50 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 68 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 21 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 4 kez kazanırken, 7 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı, 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 23 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 24 defa gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle bitmişti.