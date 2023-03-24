Konyaspor'dan TFF'ye tepki!

Süper Lig takımlarından Konyaspor'dan TFF'ye ceza tepkisi geldi. Yeşil beyazlılar toplamda almış oldukları 612 bin 500 liralık ceza sonrası resmi hesabından flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Konyaspor Kulübü'nden TFF'ye ceza tepkisi geldi. Yeşil-beyazlılar toplamda almış oldukları 612 bin 500 liralık ceza sonrası resmi hesabından paylaşımda bulundu.

İşte o açıklama...

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'nun, kulübümüze vermiş olduğu toplamda 612 Bin 500 TL para cezasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evimizde galibiyetimizle sonuçlanan Galatasaray maçı ardından kulübümüze kesilen! bu cezanın adalet ve hakkaniyet duygusundan uzak olduğu aşikardır. Üst seviyede saha ve seyirci olayının yaşanmadığı müsabakanın ardından kesilen! cezalara anlam veremediğimizi ve bu kesilen! cezalar ile Anadolu kulüplerine yapılmak istenen sindirme politikalarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Kulüp olarak kesinlikle kabul etmediğimiz PFDK'nın cezalarına karşı ivedilikle harekete geçtiğimizi, Büyük Konyaspor Taraftarı'nın bilmesini isteriz. Haklı gerekçelerimiz ile birlikte 24 Mart Cuma günü Tahkim Kurulu'na gerekli savunmamızı sunacağız. Konyaspor'umuzun üstün menfaatleri doğrultusunda haklı mücadelemizi her platformda sonuna kadar sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.