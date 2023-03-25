Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden arabam.com Konyaspor için flaş bir iddia ortaya atılmış ve teknik direktör Aykut Kocaman'la görüşüldüğü ifade edilmişti. Yeşil-beyazlıların genel sekreteri Sertaç Tuza açıklamalarda bulundu ve "Aykut Kocaman ile herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden arabam.com Konyaspor'un genel sekreteri Sertaç Tuza, basında çıkan Aykut Kocaman iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Tuza yaptığı açıklamada, "Konyaspor yönetimi olarak değerli teknik adam Aykut Kocaman ile herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic görevine devam etmektedir. Kalan 11 hafta içerisinde Süper Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Sezon sonu ise Teknik Direktörümüz Stanojevic ile birlikte yeni sezonun hazırlıklarına başlayacağız. Yönetimimizin Stanojevic hocamıza desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır." ifadelerini kullandı.