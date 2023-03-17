Konyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Galatasaray'dan yanıt gecikmedi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Konyaspor, maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakibine göndermede bulundu. Sarı-kırmızılılar da Konyaspor'un yaptığı bu paylaşıma kısa süre içerisinde yanıt verdi. İşte o paylaşımlar...

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 22:51