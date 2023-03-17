Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Ligde lider durumda bulunanan Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada ilk gol 31. dakikada Galatasaray'da Rashica'nın ayağından geldi.

İlk yarı Rashica'nın kaydettiği gol ile Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda ise Konyaspor'dan Soner Dikmen 62. dakikada kaydettiği gol ile skoru 1-1'e getirdi.

Maçın 90+3. dakikasında ise ev sahibi Konyaspor'dan Oğulcan skoru 2-1'e getirdi.

Mücadele böylece 2-1 Konyaspor'un galibiyeti ile sona erdi.

Maçın ardından Galatasaray maç fazlasıyla 60 puanla lider konumda bulunuyor.

Konyaspor ise 34 puanla 8. sırada yer aldı.

ASLAN'IN SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray, Süper Lig'de biri hükmen olmak üzere 14 maçtır kazanıyordu. Sarı kırmızılıların bu anlamda Konyaspor'a puan kaybetmesi sonucu galibiyet serisi sona erdi.

Galatasaray, 15 Ekim 2022'deki Kayserispor maçından bu yana ilk mağlubiyetini aldı.

Galatasaray'ın biten serileri:

- 14 maçlık Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi

- Resmi müsabakalardaki 17 maçlık galibiyet serisi

- 19 maçlık yenilmezlik serisi