Aleksandar Stanojevic'i teknik direktörlük görevine getiren Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Konyaspor'dan transferde flaş hamle: Alfredo Morelos!
Teknik direktörlüğe İlhan Palut'un ardından Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. İç Anadolu ekibi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, yeşil-beyazlıların Rangers forması giyen Alfredo Morelos ile ilgilendiğini belirtti. (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Konyaspor Haberleri
Yayın Tarihi: 06.02.2023- 12:56
İç Anadolu ekibinde flaş bir isim gündeme geldi.
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Konyaspor, Rangers forması giyen Alfredo Morelos ile ilgileniyor.