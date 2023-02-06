Konyaspor'dan transferde flaş hamle: Alfredo Morelos!

Teknik direktörlüğe İlhan Palut'un ardından Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. İç Anadolu ekibi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, yeşil-beyazlıların Rangers forması giyen Alfredo Morelos ile ilgilendiğini belirtti. (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)