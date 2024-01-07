Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Sahaya birçok oyuncusundan yoksun çıkan sarı-kırmızılılar, maçı 3-0 kazandı ve yoluna kayıpsız devam etti. İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 63. ve 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 90'da Wilfried Zaha kaydetti.

Bu sonucun ardından G.Saray 47 puana yükselti ve ezeli rakibi Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. 2 maç sonra kaybeden Konyaspor ise 18 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Fenerbahçe deplasmanında sahne alacak.

HALİL DERVİŞOĞLU LİGDE İLK KEZ 11'DE FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekibin, Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada forvette Halil Dervişoğlu forma giydi. Arjantinli y��ldız Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle forma giyememesinin ardından ileri uçta kimin görev alacağı merak konusuydu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki golcü, Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir maçta ilk 11'de görev aldı. Halil Dervişoğlu bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda iç sahada oynanan Zalgiris maçında 11'de görev almıştı.

NDOMBELE 5 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'da Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Son olarak Alanyaspor ile Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında oyuna sonradan dahil olmuş, Adana Demirspor ve Kopenhag maçlarında ise kadroda yer almasına rağmen süre bulamamıştı.

KAAN AYHAN BU KEZ SAĞ BEKTE

Sarı-kırmızılı ekipte Kaan Ayhan mücadeleye sağ bek pozisyonunda başladı. Boey'un sarı kart cezası sebebiyle forma giyememesinin ardından sağ bek pozisyonunda Kaan Ayhan görev aldı. Bu sezon orta sahanın ortasında ve stoper bölgesinde görev yapan tecrübeli futbolcu, bu kez sağ bekte forma giydi. Süper Lig'de son olarak 14'üncü haftadaki Pendikspor mücadelesine 11'de başlayan Kaan Ayhan, 3 maçlık aranın ardından yeniden 11'e döndü.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Galatasaray ve Konyaspor'da forma giyen ve 2022 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, karşılaşma öncesinde unutulmadı. Sarı-kırmızılıların soyunma odasında bir dolapta üstünde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu 'Kalbimizdesin Ahmet Çalık' yazan bir tişört yer aldı. Aynı tişört sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde de yer aldı.

ICARDI BU SEZON İLK KEZ YOK

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, statü gereği görev alamadığı Zalgiris maçının ardından ilk kez bir maçta kadroda yer almadı. Zalgiris maçının kadrolarının UEFA'ya gönderilmesinin ardından transferi gerçekleşen Arjantinli golcü, daha sonra 27 maçın tamamında görev almıştı. Icardi, sakatlığı nedeniyle bu sezon ilk kez maç kaçırmış oldu.

KALECİ DENİZ ERTAŞ'IN İLK SÜPER LİG TECRÜBESİ

Konyaspor'da kadro dışı bırakılan Fransız kaleci Paul Bernardoni'nin yerine 18 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş, Galatasaray karşılaşmasında 11'de görev yaptı. Genç file bekçisi, sarı-kırmızılı ekip karşısında ilk kez Süper Lig'de forma giyme heyecanı yaşadı. Deniz Ertaç daha önce yeşil-beyazlı ekibin Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta 180 dakika forma giymişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Mertens, sağdan paslaşarak kullandığı korner sonrası ceza sahası içine orta açtı. Nelsson'un kafa vuruşunda top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.

15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağdan ortasında Kerem Aktürkoğlu altıpas çizgisi önünde topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

17. dakikada Kaan Ayhan'ın sağdan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, topa bekletmeden vuruş yaptı. Meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

20. dakikada Zaha, Ndombele'nin pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazından dar açıya rağmen çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

27. dakikada Kerem Demirbay, sağ çaprazdan kullandığı frikikte topa çok sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş, kaleye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Kaan Ayhan, ceza sahası içinde bekleyen Mertens'e meşin yuvarlağı aktardı. Mertens'in şutu sonrası genç kaleci Deniz Ertaş topu kurtardı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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