Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de son iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, kazanarak seriyi 3 maça çıkartmak istiyor. Konya ekibi ise kötü gidişata son vermek istiyor. İşte Konyaspor-Beşiktaş mücadelesinde muhtemel ilk 11'ler...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor'un konuğu olacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde yaptığı 17 mücadelenin 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan; son 7 maçında 6 beraberlik alan Konyaspor ise haftaya 27 puanla 7. basamakta girdi.

SALİH VE GHEZZAL YOK

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta Manchester United ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İngiltere'ye giden Wout Weghorst kadroda yer almıyor. Hollandalı oyuncunun dışında iki futbolcu daha Arabam.com Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sarı kart cezalısı Salih Uçan, Konyaspor maçında görev yapamayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in bugünkü mücadelede forvette Cenk Tosun'u oynatması, Muleka'yı ise kanatta görevlendirmesi bekleniyor.

5 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Konya maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Salih Uçan'ın sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyeceği Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Josef de Souza, Redmond, Roman Saiss ve Gedson Fernandes, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta görev alamayacak.

Beşiktaş ile Konyaspor ligde 43. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 42 maçın 23'ünü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 13 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Konyaspor, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 2 lig müsabakasından galibiyetle ayrılmayı başardı.

DIŞARIDA 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresun karşısında alan Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Hatayspor ve G.Saray'a yenilen siyah-beyazlılar, G.Antep ile berabere kaldı.

HEDEF SERİYİ ÜÇLEMEK

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Konyaspor'a üstünlük kurarak dış sahada 8 Ekim 2022'den bu yana süren galibiyet özlemine son vermek istiyor. Siyah-beyazlılar ayrıca ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Bytqi, E. Çekici, Muhammed, Diouf

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Atiba, Gedson, Redmond, Muleka, N'Koudou, Cenk