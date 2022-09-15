Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Galatasaray maçı sözleri!
Süper Lig takımlarından Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Palut, "Bizi zor bir maç bekliyor. Bunun farkındayız ama elimizden geleni yapacağız. Galatasaray karşısında puan ve puanlar almak istiyoruz" dedi.
Konyaspor Haberleri
Yayın Tarihi: 15.09.2022- 15:15
"BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR"
Son dönemde yükselişe geçen Sarı-Kırmızılılar karşısında da zafer arayacak olan Konya'da teknik direktör İlhan Palut, zorlu mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Bizi zor bir maç bekliyor. Bunun farkındayız ama elimizden geleni yapacağız. Galatasaray karşısında puan ve puanlar almak istiyoruz" dedi.
"KENDİMİZİ KANITLADIK"
Şimdiye kadar takımından memnun olduğunu belirten Palut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geride kalan haftalara baktığımızda oyun planımıza sadık kalarak taraftarımızı mutlu ettik. Ama kesinlikle rehavete kapılmamalıyız. Şimdiye kadar kendimizi kanıtlamış olabiliriz. Fakat oyunumuzu geliştirip, daha da iyi olabilecek kapasiteye sahibiz. Galatasaray karşısında da kendi sistemimizden ödün vermeden elimizden geleni yapmak istiyoruz."