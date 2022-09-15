Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Galatasaray maçı sözleri!

Süper Lig takımlarından Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Palut, "Bizi zor bir maç bekliyor. Bunun farkındayız ama elimizden geleni yapacağız. Galatasaray karşısında puan ve puanlar almak istiyoruz" dedi.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2022- 15:15