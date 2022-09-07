Süper Lig ekiplerinden arabam.com Konyaspor'da Amar Rahmanovic ile yollar ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, 28 yaşındaki futbolcunun Rus ekibi Sovetov Samara'ya transfer olduğunu duyurdu.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz ile Rusya'nın Krylya Sovetov Samara takımı arasında futbolcumuz Amar Rahmanovic'in transferi için anlaşma sağlanmıştır.Konyaspor'umuza verdiği katkılardan dolayı Rahmanovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.