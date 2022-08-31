Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden arabam.com Konyaspor'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-beyazlılar Mame Diouf'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek dikkat çeken Konyaspor, kadrosuna önemli bir ismi dahil etti.

Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de daha önce Hatayspor'da forma giyen 34 yaşındaki Senegalli golcü Mame Diouf'u renklerine bağladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"arabam.com Konyaspor'umuz, forvet oyuncusu Mame Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Hakan Faydasıçok katıldı.

Kariyerinde daha önce Manchester United, Stoke, Hannover, Blackburn ve Molde takımlarında forma giyen Diouf, son olarak Süper Lig'de Hatayspor'da oynadı. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza kattığımız Diouf, 2021-2022 sezonunda Hatayspor forması ile 37 maça çıktı. Senegalli forvet, sezonu 12 gol 3 asist yaparak tamamladı.

Mame Diouf, yeni sezonda 99 numaralı formamızı terletecek."



İŞTE KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI

