Beşiktaş'ın efsanesi olarak 2019-2020 sezonunda siyah beyazlıların Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda siyah beyazlılarda büyük bir başarıya imza atarak çifte kupa kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon alınan başarısız sonuçların ardından görevi bırakan Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor.
TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın Süper Lig'e dönüyor!
2021 yılında Beşiktaş'tan ayrılan ve 1 seneyi aşkın herhangi bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor. Gelen birçok teklifi kabul etmeyen başarılı hocanın imza atacağı takım büyük ölçüde belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
DİNLENMEYİ TERCİH ETTİ
Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştı. Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz bir takımın başına geçmedi.
"AYRILDIKTAN SONRA TEKLİFLER ALDIM"
Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına konuk olan Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra aldığı teklifleri şöyle açıklamıştı: "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım." A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği de konuşulan deneyimli çalıştırıcı, bu iddiaları da yalanlamıştı.