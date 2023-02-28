5 MAÇTA PUAN YOK

Konyaspor'un başında çıktığı 5 maçta da yenilgi gören Stanojevic ile yolları ayırmayı planlayan Konyaspor, sosyal medyadan da büyük ilgi gören Sergen Yalçın'a takımı teslim etmek istiyor. Fanatik'in haberine göre, başarılı teknik adama teklifini sunan Konyaspor'a henüz olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadığı da gelen haberler arasında yer aldı.