Konyaspor - Giresunspor maçı | CANLI
Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Konyaspor - Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Konyaspor Haberleri
Yayın Tarihi: 05.03.2023- 18:01 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023- 18:01
KONYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Giresunspor maçı saat 16.00'da başladı.
KONYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Guilerme, Adil, Calvo, Ahmet, Soner, Bouchalakis, Mahir, Marlos, Pozuelo, Muhammet
Giresunspor: Ferhat, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic