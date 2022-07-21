Bu sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Konyaspor, 2. eleme turu ilk maçında Bate Borisov ile karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar, Konya'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı ve yeniden Konya'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde avantajı kaptı. A Spor ekranlarında yayınlanan mücadeleyi temsilcimiz 39. dakikada Zymer Bytyqi, 58. dakikada Michalak ve 90+5. dakikada Muric'in golleriyle 3-0 kazandı. Ayrıca Konyaspor'da 40. dakikada Uğurcan Yazğılı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla beraber yeşil-beyazlılar rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

İKİ MAÇ DA KONYA'DA

UEFA'nın Belarus takımlarına getirdiği yaptırım dolayısıyla BATE Borisov, Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını seyircisiz ve tarafsız sahada oynayacaktı. Belarus ekibi, Konyaspor eşleşmesi sonrası ilk maçı Konya'da, seyircisiz oynamayı kabul ettiler ve bu durumda yeşil-beyazlı temsilcimiz ilk maç gibi ikinci maçı da kendi sahasında oynayacak. Belarus, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı desteklediği için böyle bir karar alındı.

İlki seyircisiz oynandı, rövanşı ise seyircili olacak...

İşte maçın golleri…