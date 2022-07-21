UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor, 2. ön eleme turu ilk maçında Bate Borisov ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı izle...

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Konyaspor, Belarus temsilcisi Bate Borisov ile kozlarını paylaşacak. 2. ön eleme turunda oynayacak olan Konyaspor, 3. ön eleme turu için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BATE BORISOV - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bate Borisov ile Konyaspor arasında oynanacak müsabaka 21 Temmuz Perşembe saat 22:00'de A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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BATE BORISOV - KONYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Bate Borisov: Scherbitski, Bordachev, Filipovic, Malkevich, Sazontchik, Bocherov, Nechaev, Bessmertny, Gromyko, Milic, Oreshkevich

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Uğurcan Yazğılı, Michalak, Amilton, Cikalleshi