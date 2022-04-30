Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Fatih Karagümrük kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.