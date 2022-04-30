Konyaspor 1-2 Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor sahasında Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takımın golünü Bytyqi kaydetti. Konuk ekibin ise golleri Samed Onur ve Karamoah'dan geldi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 17:56 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 18:10