Konyaspor 1-2 Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor sahasında Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takımın golünü Bytyqi kaydetti. Konuk ekibin ise golleri Samed Onur ve Karamoah'dan geldi.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 17:56 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 18:10
Ev sahibi takımın golünü Bytyqi kaydetti.
Konuk ekibin ise golleri Samed Onur ve Karamoah'dan geldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor 64 puanda kaldı. Karagümrük ise 53 puana yükseldi.
Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Karagümrük ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek.