Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor sahasında Gaziantep FK'u konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor - Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Gaziantep FK maçı 17 Nisan Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.