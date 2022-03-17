Konyaspor Fenerbahçe'ye odaklandı!

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Konyaspor'da hazırlıklar ara vermeden devam ediyor. Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan çalışmayla başladı. Ardından futbolcular sahada dönüşümlü olarak pas oyunu ve dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 12:04