Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakcı şoku yaşanıyor. Deneyimli stoperin Fenerbahçe maçında sakatlığından dolayı oynamayacağı kaydedildi.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifader kullanıldı: "Sağ uyluk üst iç kısmında ağrıları olan oyuncumuz Abdülkerim Bardakcı'nın yapılan tetkikleri sonucunda Adduktor kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

İşte o açıklama: