Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakcı şoku yaşanıyor. Deneyimli stoperin Fenerbahçe maçında sakatlığından dolayı oynamayacağı kaydedildi.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifader kullanıldı: "Sağ uyluk üst iç kısmında ağrıları olan oyuncumuz Abdülkerim Bardakcı'nın yapılan tetkikleri sonucunda Adduktor kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
İşte o açıklama:
𝐁𝐢𝐋𝐆𝐢𝐋𝐄𝐍𝐃𝐢𝐑𝐌𝐄— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) March 18, 2022
Sağ uyluk üst iç kısmında ağrıları olan oyuncumuz Abdülkerim Bardakcı'nın yapılan tetkikleri sonucunda Adduktor kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/LnXBPS2Eb5